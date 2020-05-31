معارض تركي: البلد ليست ملكا لوالد أردوغان

ذكر موقع "تي24" التركي الإخباري أن المرشح الرئاسي السابق في تركيا المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد محرم إينجه ، انسحب من برنامج تلفزيوني مباشر على قناة "هبر تورك" احتجاجًا على قطع المحطة التلفزيونية ، حديثه لبث خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى 567 لفتح إسطنبول.

وبحسب "تي24" فإن إينجه انفعل من قطع البث عليه وقال لمضيفه :"إن تركيا سوف تتخلص من هذا النظام الفاشي هو (أردوغان) يتحدث بالفعل في 35 محطة تلفزيونية ، أيها الأصدقاء هذا عدم احترام. تركيا لا تستحق هذا. إن تركيا ليست ملكًا لوالد أردوغان" على حد قوله.

وقال الموقع إن هذا التصرف هو متكرر جدا بين وسائل الإعلام التركية، التي يسيطر على معظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، لبث خطاباته على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه يمكن أحياناً رؤية أردوغان وهو يتحدث على عشرات المحطات التلفزيونية التركية في نفس الوقت.

وفي تصريحات لاحقة لإينجه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال إنه لم يكن يستهدف الهجوم على إعلاميي القناة، بل كان تصرف موجه ضد نظام وسائل الإعلام ذات الصوت الواحد في تركيا.

وترشح محرم إينجه ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وخسر بفارق حوالي 30 % من الأصوات.

وفي أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في عام 2016، أغلقت حكومة أردوغان مئات وسائل الإعلام الناقدة وسجنت عشرات الصحفيين بتهم دعم الإرهاب.