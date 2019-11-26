رئيس الزمالك: كيف نستأنف الدوري وحالات كورونا تزداد يوميا في مصر؟

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أزمة استئناف مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "لماذا هذا العند بخصوص الدوري المصري؟، هناك 14 فريقا لا يرغبون في استكمال الدوري، كيف سيعود بسبب 4 فرق ترغب في استئنافه؟".
وأضاف: "كيف سيعود الدوري وأرقام حالات إصابات فيروس كورونا تزداد بشكل يومي في مصر؟".
وهاجم مرتضى منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلا: "لماذا تستمر في منصبك؟".
وواصل: "الجنايني يقول بشكل دائم بأنه ينتظر قرار الحكومة فقط، وهذا تدخل حكومي واضح".
واختتم رئيس نادي الزمالك: "لا مشكلة أنني كمواطن أو رئيس نادي أقول أنني انتظر قرار الحكومة، ولكن لا يصح أن تخرج مثل تلك التصريحات من مسؤول في المؤسسة".