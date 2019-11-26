رئيس الزمالك: كيف نستأنف الدوري وحالات كورونا تزداد يوميا في مصر؟

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تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أزمة استئناف مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "لماذا هذا العند بخصوص الدوري المصري؟، هناك 14 فريقا لا يرغبون في استكمال الدوري، كيف سيعود بسبب 4 فرق ترغب في استئنافه؟".

وأضاف: "كيف سيعود الدوري وأرقام حالات إصابات فيروس كورونا تزداد بشكل يومي في مصر؟".

وهاجم مرتضى منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلا: "لماذا تستمر في منصبك؟".

وواصل: "الجنايني يقول بشكل دائم بأنه ينتظر قرار الحكومة فقط، وهذا تدخل حكومي واضح".

واختتم رئيس نادي الزمالك: "لا مشكلة أنني كمواطن أو رئيس نادي أقول أنني انتظر قرار الحكومة، ولكن لا يصح أن تخرج مثل تلك التصريحات من مسؤول في المؤسسة".