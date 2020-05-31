إطلاق اسم فني تمريض على إحدى قاعات الرعاية المركزة بمستشفى بني سويف الجامعي

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الأحد، على إطلاق اسم أبو بكر محمد فني تمريض بالمستشفى الجامعي على إحدى قاعات الرعاية المركزة بقسم الحالات الحرجة حيث كان يعمل، وذلك بعد وفاته متأثرا بإصابته بالتهاب في المخ واحتجازه داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي.

وأكد منصور، أن إطلاق أحد اسم فني التمريض على إحدى قاعات الرعاية المركزة، يأتي تكريما له وتخليدا لذكراه الطيبة، وتحمله مسئولية عمله بجانب زملاءه داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى مثنيا على أداءه وتفانيه في العمل منذ أن التحق بالعمل داخل المستشفى وأن إطلاق اسمه يأتي من تقدير الجامعة تجاه أبنائها وفاء لهم بعد رحيلهم.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أنه كلف لجنة من إدارة الجامعة بالتواصل مع أسرة فني التمريض للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لهم وأنه لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم.