محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامة داخلها وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

واستمع المحافظ إلى مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، من مدير الشئون القانونية حسن الحبال، ومدير إدارة المالية هشام الباني.

وأكد المحافظ أن الاجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ارتداء جميع العاملين بالادارت للكمامات الوقية حرصا على سلامتهم خلال تلك الفترة.