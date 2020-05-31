تركيا تسجل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 163 ألفا و942.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأحد، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4540.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 989 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 127 ألفا و973.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 370 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.