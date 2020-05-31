اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة نجاح بلغت 99.64%، حيث تقدم للامتحانات 4468 طالبا وطالبة من إجمالي 4475، ونجح 4452، وتغيب 7 طلاب طبقا لنتيجة الترم الأول، وبعد استلام الأبحاث وتقديرها في الترم الثاني تم اعتماد النتيجة النهائية إثر عدم إجراء امتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقدم الزملوط التهنئة للناجحين، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم.

من جانبه، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد صلاح ميرغني، التهنئة والتقدير لجميع الناجحين وأولياء أمورهم، موجها الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحتهم.