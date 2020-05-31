«العسال»: تناول «الأسبرين» بصفة مستمرة يسبب سيولة في الدم من الممكن أن يتحول لنزيف

«العسال»: عندنا مخزون استراتيجي من الأدوية لكن الفكرة في سوء الاستعمال والتصرف



قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة واجهت مشكلة طرح عدة بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن استعمال بعض الأدوية في تلك البروتوكولات يمثل خطرًا على حياة المرضى، أو حدوث لمضاعفات.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، مساء أمس السبت، أن سحب بعض المواطنين لبعض الأدوية وتخزينها من الممكن أن يتسبب في نقص لتلك الأدوية في الأسواق، ما يجعل المرضى لا يجدونها، معقبة: «إحنا عندنا مخزون استراتيجي من الأدوية لكن الفكرة في سوء الاستعمال والتصرف».

وأوضحت أن المصاب بفيروس كورونا فور اكتشاف إصابته، توفر له الدولة علاجًا مجانيًا، سواء داخل المستشفيات أو أثناء العزل المنزلي، «لذا لا داعي في تخزين الأدوية وحرمان المرضى الحقيقيين من الدواء بشرائه وتخزينه»، على حد تعبيرها.

وطالبت بعدم تناول أية أدوية إلا باستشارة طبيب مختص، موضحة أن تناول الأدوية التي تحتوي على الفيتامينات والزنك «بصورة معقولة» لا يضر.

وحذرت من تناول دواء «الأسبرين» بصفة مستمرة إلا باستشارة طبيب؛ لأنه يسبب سيولة للدم، من الممكن أن تتحول إلى نزيف أو قرح في المعدة.

ولفتت إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا عال، ولكن 80% من المصابين به حالاتهم بسيطة، مشيرة إلى أن الحالات البسيطة من الممكن أن تتلقى علاجها في المنازل، ما سيوفر أماكن في المستشفيات المخصصة للعزل والعلاج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و34 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 23 ألفًا و449 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6456 حالة، من ضمنهم 5693 متعافيًا.