شرطة باريس تعتقل 92 مشاركا في احتجاج من أجل حقوق المهاجرين

ألقت الشرطة الفرنسية يوم السبت القبض على 92 شخصا شاركوا في العاصمة باريس بمظاهرة، لم تحصل على موافقة السلطات، للمطالبة بحقوق الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وذكرت السلطات في تغريدة على تويتر أن آلاف الأشخاص خرجوا في المظاهرة، التي لم تحصل على تصريح رسمي بسبب الجهود المبذولة للحد من التجمعات الكبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبمقتضى الإرشادات الحالية، يجب أن يقتصر عدد المجموعات على 10 أشخاص أو أقل. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع في مسعى لفض الاحتجاج، وفقا لما ذكرته إذاعة "فرانس إنفو".