توزيع 154 ألف كمامة على المواطنين بمنافذ بيعها بمدن قنا

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أنه جارٍ توزيع 154 ألف كمامة على المواطنين بسعر التكلفة 2.25 جنيه للواحدة بمنافذ بيع الكمامات بمواقف سيارات الأجرة، والمنافذ التابعة للديوان العام، وبمقر مجالس المدن والمنافذ التابعة لها، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشراء للحفاظ على سلامتهم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق، والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك، ووسائل النقل العام والجماعي حفاظًا على الصحة العامة.

وأعطى محافظ قنا، تعليماته للعقيد وليد العطوني رئيس مباحث المرور، ومسؤولي مجمع المواقف بتشديد الإجراءات في مواقف سيارات الأجرة بمدن المحافظة لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، وعدم السماح بتحرك سيارات دون التأكد من ارتداء السائق وجميع الركاب الكمامات.

وأكد أهمية ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمواصلات العامة باعتبارها إحدى وسائل الحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا.