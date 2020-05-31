الكويت: تسجيل أعلى حصيلة شفاء يومية من كورونا بواقع 1230 حالة

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، تسجيل أعلى حصيلة شفاء يومية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 1230 حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 11 ألفا و386 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ1230 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 883 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 10156 حالة.