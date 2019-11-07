قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة لديها برنامج بحثي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، مشيرًا إلى أنه تم عمل تحالف للبحث العلمي بالجامعة بين كليات الطب والهندسة والحاسبات والعلوم، من أجل إجراء الأبحاث الإكلينيكية وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف «المتيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، السبت، أن الأقسام المعنية في كلية الطب تجري ثمان أبحاث علمية، للعلاج والوقاية والتشخيص والكشف عن سلالة فيروس كورونا، ذاكرًا أنه من الممكن أن يتم إدخال تجربتين أخريين خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن هناك ثلاث أبحاث نجحت في التجارب السريرية على مرضى كورونا، من خلال استخدام البلازما عن طريق الأجسام المضادة التي تعالج الحالات الصعبة، مضيفًا أنه يتم إجراء الدراسات على عقار «أفيجان» الياباني على الحالات البسيطة والمتوسطة، بجانب إجراء بحث خاص للعقار الياباني على الحالات المتقدمة.

وتابع: «في انتظار عقار ريمديسيفير الذي ثبتت فعاليته في شيكاغو من خلال دراسة إكلينيكية قوية»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي علاج محدد لكورونا حتى الآن.

وذكر أن الجامعة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمصانع ووزارة الإنتاج الحربي، لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، منوهًا بأنه يتم عمل تطبيق جديد لتسهيل الخدامات المقدمة للمرضى.

واستطرد رئيس جامعة عين شمس: «فريق وحدة الابتكار بالجامعة مع الكليات المعنية بإجراء التجارب، انتهى من الدراسات الأولية التي تضمنت دراسات مشتركة مع بعض الجامعات الأمريكية والأوروبية على أجهزة التنفس الصناعي»، موضحًا أن الأجهزة جاهزة تقريبًا للتصنيع في المصانع، بتمويل من صندوق تحيا مصر قدره 100 ألف جنيه.