«الشاعر»: الإقبال على فنادق الغردقة أعلى من شرم الشيخ

«السياحة»: 22% متوسط طاقة الإشغال بالفنادق العائدة للعمل





بدأت الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة صحية من وزارة الصحة، استقبال طلبات الإقامة بنسب إشغال تصل إلى 50% من طاقاتها الاستيعابية، اليوم الأحد وفقًا لقرار وزارة السياحة.

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، إن أغلب فنادق الغردقة، والتي بلغت نحو 40 فندقًا من إجمالي 78 فندقًا حصلت على شهادة التشغيل بلغت نسبة الإشغال فيها نحو 25%، مشيرًا إلى أن نسب إشغال أغلب فنادق الغردقة كانت أعلى من فنادق شرم الشيخ.

وأضاف الشاعر في تصريحات لـ«الشروق»، أن الوقت الراهن يشهد طلبات حجز في بعض الفنادق بعد فترة العيد لكن لا تصل إلى 50% كما حددت وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن أسعار الغرف الفندقية قد تشهد تراجعًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها في فترة العيد.

وأكد أن أسعار الغرف الآن أقل كثيرًا من الأسعار التي كانت تباع بها قبل أزمة كورونا، «أسعار الغرفة في فندق خمس نجوم تتراوح الآن بين 1300 إلى 1700 جنيه في الليلة».

ويتفق مع التوقع السابق تامر نبيل، عضو غرفة الفنادق، حيث أوضح أن هناك طلبات حجوزات حاليا على الفنادق التي حصلت على الشهادة الصحية، متوقعًا أن ترتفع هذه الطلبات بمرور الوقت بشرط انحسار عدد حالات الإصابة وتراجع حالة تخوف المواطنين من الخروج.

ويؤكد محمد عيد، مدير تسويق فنادق الباتروس، وجود طلبات حجوزات في أغلب الفنادق بعد فترة العيد، حيث من المعتاد أن تتراجع أسعار الغرف الفندقية مقارنة بأسعار العيد، وهو ما يشجع على تأجيل طلب السفر.

ويتوقع «عيد»، استمرار زيادة الطلب حتى الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، واستمراره في الزيادة مع دخول فترة الصيف، خاصة أن فترة التشغيل في العيد كانت ناجحة ولم تظهر أي مشكلات.

وأشار إلى أن هناك لجان فحص مشتركة تفتش بصفة دورية على هذه الفنادق؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات بطريقة صحيحة؛ «لضمان استمرار هذه الفنادق في استقبال النزلاء يجب الالتزام بمستوى جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية».

في سياق متصل قال مسؤول في وزارة السياحة، اليوم الأحد، إن الفنادق العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليًا، وبنسب تدور بين 20 و22% من السعة الكاملة.

وقررت الحكومة إيقاف حركة الطيران منتصف مارس الماضي وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50% بداية من أول يونيو.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة رويترز، أن عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقًا، غالبيتهم في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي.

وتابع أن «نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22 بالمئة.. هناك 173 فندقا علي مستوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول علي الموافقات الخاصة باستئناف العمل، وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري».

الجدير بالذكر أن غرفة المنشآت الفندقية كانت أكدت أن جميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تطبق الضوابط بمنتهى الصرامة والحزم، وتتبع سبل التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة، وقياس درجات الحرارة وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين، ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.