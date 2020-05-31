ابتكار آلة «غسيل النقد» للقضاء على انتقال كورونا عبر العملة الورقية

تمكن طالب إيطالي من اختراع جهاز يقضي على خطر انتقال عدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19) عن طريق الأوراق النقدية.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أن دراسات عديدة أظهرت أن فيروس (كوف ـ سارس ـ 2) يمتلك قدرة جيدة على البقاء على الأسطح الملساء، بما فيها الورق أيضاً، وأن عملة "اليورو" تُطبع على الورق ثم تُضاف إليها علامة مائية وورقة معدنية، وبالتالي فإن العملة النقدية تعد إحدى الوسائل الرئيسية لانتقال العدوى، لأنها تتحرك في أيدي الجميع.

وقد توصل ڤيوريل يونوت بوهوتيتش، وهو طالب من معهد "جاليلو جاليلي" بمدينة "أنكونا" في مقاطعة "ماركي" -وسط البلاد- والشغوف بالتكنولوجيا، إلى فكرة ابتكار آلة "غسيل النقد" لتعقيم أوراق العملة.

ولا يزال الاختراع فكرة قيد التصميم، ولم يتم إنجازه بعد بسبب حالة الإغلاق، وقد تم اختيار المشروع من قبل معرض (Make Usa) العلمي، الذي سيكون "افتراضيًا" هذا العام نظراً لحالة الطوارئ الناجمة عن تفشي (كوفيد 19).

وذكر الموقع الإيطالي لمعرض (Maker Faire) الدولي المخصص للمخترعين الشباب، أن تشغيل الجهاز سيتم بوضع الورقة النقدية على الجزء المتحرك للآلة، الذي يتم دفعه داخل الجهاز، حيث تنتج المصابيح على الطول الموجي "185 نانومتر"، الأوزون الذي يؤدي إلى قتل أي نوع من مسببات الأمراض.

وخلص الموقع إلى أنه بعد 3 ثوانٍ، يمكن سحب الجزء المتحرك للتمكن من خلال من استخدام النقود بأمان تام.