مجلس الأمة الجزائري يستنكر «الحملة الإعلامية الفرنسية» ضد بلاده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استنكر اليوم الأحد، مكتب مجلس الأمة الجزائري، ما وصفه بـ "الحملة الإعلامية الفرنسية ضد بلاده".

وانتقد المجلس في بيان "محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر، وما تضمّنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة".

ودعا المجلس الجزائريين إلى "رصّ الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد".

وقال: "هذه الجهات لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر".