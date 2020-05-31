تأجيل دعوى نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لـ18 يوليو

قررت محكمة الأسرة بسيدي جابر، في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد النوساني، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى التي تحمل رقم 1939 لسنة 2019، والمقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد، في قضية النفقة والعدة لجلسة 18 يوليو القادم؛ لعدم حضور طرفي الدعوى.

وكانت المحكمة أجلت نظر الدعوى "إداريًا" الجلسة الماضية؛ لفحص المستندات المقدمة من محامي الطرفين؛ إثر تعليق الجلسات بالمحاكم؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المواطنين.

وغابت "الخشاب" عن الجلسة قبل الماضية والتي عقدت في القاعة رقم 13 ومقرها الطابق الثاني، بمجمع محاكم الإسكندرية، رغم حضورها جلستين متتاليتين بصحبة محاميها الشخصي، حيث كان رقم قضيتها في الرول 13 تحت اسم "سمية سعيد" وشهرتها "سمية الخشاب" ضد المدعى عليه "أحمد سعد".

وسبق وأن أجلت المحكمة نظر القضية 4 مرات؛ لتقديم المستندات من محامي الخصم، حيث وصلت الخشاب - حينها - إلى مجمع المحاكم، الذي يحمل اسم "محمد كُريم" مرتدية الزي الأسود، وبدخولها قاعة المحكمة، أدت القسم أمام هيئتها، وما أن تم الاستماع لأقوالها بطلب الاستمرار في الدعوي، غادرت مقرها على الفور.

ورفضا كل من "الخشاب"، ومحامي سعد، التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوة المقامة، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين مرتين.

وطالبت "الخشاب" بالنفقة ومشتقاتها المالية، خلال فترة زواجها من سعد، وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة أوراق وتقارير طبية، تفيد بقيامه بالاعتداء عليها، مما تسبب في إجرائها عملية جراحية نتيجة تعنيفه لها.