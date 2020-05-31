 الكرملين: الاجتماعات مع بوتين ستبقى مستمرة عن بعد في ظل انتشار كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: الاجتماعات مع بوتين ستبقى مستمرة عن بعد في ظل انتشار كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 4:49 م | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 4:49 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الاجتماعات بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستستمر عن بعد، وذلك بسبب الحاجة إلى حماية رئيس الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - "هذا يرجع إلى الحاجة لحماية الرئيس فقط من التعرض بطريقة أو بأخرى لخطر العدوى، هذا أمر مبرر، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول عمله، فنحن نرى رئيسنا يعمل بنشاط".

في الوقت نفسه، أعرب بيسكوف، عن أمله في أن تبدأ العودة إلى المزيد من الفعاليات العامة في المستقبل المنظور.

وأشار إلى أن بوتين، سيعلن عن موعد جديد للتصويت على الدستور الروسي عندما يرى الوقت مناسباً.

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