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الإمارات.. قمة برج خليفة تعاود استقبال الزوار

د ب أ
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 3:56 م | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 3:56 م

عاودت قمة برج خليفة في الإمارات، أعلى ناطحة سحاب في العالم، استقبال زوارها وسط إجراءات وقائية تضمن سلامة الزائرين وتوفير تجربة ممتعة وآمنة.

وذكرت صحيفة "البيان" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن برج خليفة يضم منصّتي مراقبة، هما "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125، و"آت ذا توب سكاي" التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً.

ووفق الصحيفة، يبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

‫وتعد منصتا "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125، و"آت ذا توب سكاي" التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً مقصداً للسياح حيث جذب 92ر15 مليون زائر في 2018.

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