قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك خطة لتطوير الهيئة وإعادة هيكلتها المالية والإدارية، تتمثل في إعادة تشكيلات رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة، نظرًا لانتهاء الفترات القانونية.

وأضاف «جبر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، «ناقشت الخطة في اجتماع طويل بمجلس الوزراء منذ حوالي شهر، استمر حوالي ثلاث ساعات، وحضره رؤساء المؤسسات ورئيس الوزراء، ووزراء الإعلام والتخطيط والمالية»، متابعًا: «عرضت الخطة بتفصيلاتها وبنودها ناقشناها».

وذكر أن الخطة التي قدمها للمجلس تم إقرارها، لكنها لم تُنفذ، بسبب أزمة وباء «كوفيد- 19»، معقبًا: «سيتم تنفيذها لأنه لا يوجد بديل آخر».

وعن وضع الصحافة في ظل انتشار كورونا، أشار إلى أن الصحافة الورقية كانت تعاني من أزمات خطيرة على مستوى العالم وصلت إلى حد إغلاق عدد من الصحف، ذاكرًا أن أزمة كورونا أثرت سلبيًا بصورة أكبر أدت إلى انهيار الموارد بالمؤسسات.

وأوضح أنه تم التعامل مع هذه الأزمة من خلال تنشيط البوابات الإلكترونية وخدمة الأون لاين لسد العجز والتواجد باستمرار، نظرًا لحاجة الناس للوقوف على تطورات الأزمة، مستطردًا: «هناك خطة لاستثمار قصور المؤسسات في مشروعات تجارية تتصل بصناعة الإعلام، لكن الخطة التي تُنفذ حاليًا هي محاولة ترشيد الإنفاق مع زيادة الموارد المتاحة».