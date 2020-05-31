وزيرة الأسرة الألمانية: المساعدات الحكومية سَتُمْنَح للشركات الداعمة للمرأة

قالت فرانتسيسكا جيفي، وزيرة الأسرة الألمانية، إن أموال برنامج التحفيز الحكومي سَتُمْنَح فقط للشركات التي تدعم النساء.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن " المساعدات يجب أن تقترن أيضا بتدابير العدالة بين الجنسين، فمن يحصل على أموال من الدولة، عليه في المقابل أن يفعل شيئا من أجل تقليل الفجوة في الأجور بين العاملات والعاملين، أومن أجل تعزيز التوافق بين العائلة والعمل أو من أجل شغل النساء للمناصب القيادية".

وأضافت جيفي: "إذا لم ترغب شركة في أن تفعل شيئا من أجل هذا، فعلينا أن نقول: لن تسير الأمور هكذا، وليس هناك مساعدات حكومية".

ويجري زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد غد الثلاثاء مشاورات حول برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الألمانية به إلى مساعدة الاقتصاد الوطني للوقوف على قدميه في ظل توقعات بتسجيله انكماشا قويا بسبب جائحة كورونا.