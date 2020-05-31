جامعة سوهاج: بدء امتحانات الفرق النهائية 15 يوليو والدراسات العليا 15 أغسطس

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قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للكليات المختلفة 15 يوليو 2020، على أن تعلن الكليات جداول الامتحانات في موعد أقصاه 1/7/2020م ، كما قرر المجلس عقد امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة يوم 15 أغسطس من العام الجاري.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة، أن المجلس قرر عدد من القواعد المنظمة للامتحانات كالآتي :-

1- تجرى الامتحانات على فترة واحدة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وأن يكون حضور الطلاب قبل الموعد المحدد بساعة واحدة.

2- ألا يتجاوز زمن الامتحان ساعتان وألا يقل عن ساعة باستثناء بعض المقررات بكلية الطب البشري أو غيرها بعد موافقة مجلس الجامعة.

3- أن يكون الامتحان بنظام الصواب والخطأ واختيار من متعدد أو اختيار نظام آخر إذا كانت طبيعة المقرر تتطلب ذلك.

4- يراعى أن يكون الامتحان من الجزء الأكبر الذي تم تدريسه قبل 15 مارس 2020.

5- تلتزم الكلية بعمل نماذج استرشادية للامتحانات وإعلان ذلك للطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كاف.

6- بالنسبة للامتحانات العملية للفرق النهائية تعقد بعد انتهاء الامتحانات النظرية مع ضرورة منح الطالب أسبوعين قبل الامتحان العملي للتدريب والمراجعة، ويقيم الامتحان بدرجات طبقا للائحة الداخلية للكلية.

7- تلتزم الكليات بإعلان نتيجة الفرق النهائية خلال أسبوع من تاريخ نهاية الامتحانات.

يذكر أن رئيس الجامعة كلف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء الكليات، وأمين الجامعة المساعد، بوضع خطة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بمرافق الجامعة المختلفة، وتجهيز سيارات نقل الطلاب إلى اللجان الامتحانية، لضمان أمن وسلامة الطلبة والطالبات.