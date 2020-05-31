حملات على مواقف السيارات والأسواق والمنشآت الحكومية بالجيزة للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات

تابع أحمد راشد محافظ الجيزة ، لليوم الثاني على التوالي الحملات المكثفة التي تم شنها من أجهزة "السرفيس" والمرور والأحياء والمراكز ، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهه فيروس كورونا.

وشدد المحافظ - في تصريح له - على ضرورة استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها ..مشيرا إلى سحب تراخيص سيارات "السرفيس " والأجرة في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وأوضح أن الحملات شملت المرور على مواقف النقل العام و"السرفيس " والميادين والشوارع الرئيسية حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من إرتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم ولتلاشي تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه.

وأكد أن الحملات ستتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات ، وأنه تم التشديد على متابعة ارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصة أو مقار البنوك والاسواق والمحال الى جانب وسائل النقل الجماعي أو الخاص.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة إلتزام المترددين على تلك المنشآت ، بارتداء الكمامات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، لافتا إلى أنه تم توزيع أدوات تعقيم ومواد مطهرة في عدد من مواقف السيارات لتعقيم السيارات قبل صعود وبعد نزول الركاب بشكل دوري حفاظا على سلامتهم ، وكذلك توزيع كمامات عليهم.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.