استطلاع: نصف الشركات الناشئة في إسرائيل تضررت من جائحة كورونا

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "هيئة الابتكار الإسرائيلية"، أن نصف الشركات، التي شملها الاستطلاع، شكت من أن البنوك ترفض طلباتها للحصول على قروض، كما كشفت نحو 40% من الشركات أن المستثمرين جمدوا التمويل.

وجرى الاستطلاع منتصف مايو وشمل 414 شركة تقنية في إسرائيل، معظمها لا توظف أكثر من 50 شخصا.

وأكدت أكثر من 50% من الشركات أنه من دون تمويل إضافي، فإن عملياتها ستتوقف في غضون ستة أشهر.

وشكت معظم الشركات، التي لها مبيعات، من تراجعها بنسب تتجاوز 25%.

وارتفعت نسبة الشركات التي شطبت وظائف إلى 25% في مايو، مقابل 17% في أبريل.

وأفادت معظم الشركات بأنها تعتزم التقدم بطلبات للحصول على دعم حكومي.