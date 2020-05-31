عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية تتجاوز 48 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام

أظهرت بيانات رسمية، أن قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة حافظت على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس الربحية المعززة لتلك الصناعة رغم تفشي مرض فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن كبرى شركات الإنترنت حققت عائدات بلغت 6ر344 مليار يوان (حوالي 32ر48 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة بـ9ر4% على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 8ر4% على أساس سنوي إلى 7ر32 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 3ر17 مليار يوان، بزيادة 3ر5% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته ثلاثة ملايين يوان خلال العام السابق.