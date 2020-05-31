الإمارات تسجل 661 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 661 إصابة وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أنه تم إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا.