رئيس البرلمان الألماني يؤيد ربط مساعدات التحفيز بحماية المناخ والرقمنة والابتكار

أعرب رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، عن تأييده لربط مساعدات التحفيز الحكومية بتجديد جذري للاقتصاد يرتبط بقضايا حماية المناخ والرقمنة والابتكار.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" لا يمكننا ببساطة الاكتفاء بقول: علينا أن نجعل كل شيء على النحو الذي كان عليه قبل كورونا".

وأوضح شويبله:" العامل الحاسم ليس في الإعلان عن مبالغ كبيرة، بل في فعل الصواب، وهذا يسري على حقيقة أن كل ما يجعل ألمانيا وأوروبا أكثر ديناميكية وأكثر قوة وأكثر صلاحية للمستقبل، صواب".

وقال شويبله إنه لهذا السبب يؤيد توجيه المساعدات إلى حماية المناخ والرقمنة والابتكار:" ولا يمكن على نحو جاد تبني الرأي الذي يقوله البعض إن سياسة المناخ يجب أن تتراجع الآن".

وحذر شويبله من أن "مجرد تخصيص حوافز شراء لقطاع صناعة السيارات سيكون بمثابة إجابة خالية من الخيال بعض الشيء".

ويجري زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد غد الثلاثاء مشاورات حول برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الألمانية به إلى مساعدة الاقتصاد الوطني للوقوف على قدميه في ظل توقعات بتسجيله انكماشا قويا بسبب جائحة كورونا.

وحسب الصحيفة، فإن من الممكن أن تصل قيمة برنامج التحفيز إلى ما يتراوح بين 75 إلى 80 مليار يورو.