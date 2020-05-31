قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تنسق مع إدارة المهمات العسكرية لتوفير أماكن لبيع الكمامات في الإسكندرية، بالإضافة إلى إنتاج المحافظة كمامات لا تتعدى جنيهين بالتنسيق مع مدارس التعليم الفني.



أضاف الشريف، في مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى، مساء السبت: «من حوالي 3 أيام كان في عندنا اللواء محمد عبدالله سحلول دا رئيس وحدة التدخل السريع اللي هو بيكافح مخالفات البناء في الشارع بالوحدة بتاعته من 9 صباحا لـ 11 بالليل أصيب وتم عزله بأحد المستشفيات».



وأكد أن المحافظة شرفت على فحص المخالطين الذين كان من بينهم لاحتكاكه باللواء سحلول خلال الفترة التي أصيب بها بفيروس كورونا المستجد، كشفت فحوصهم حتى الآن عن سلبيتها من الإصابة بفيروس كورونا،