تعلن جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، غدا الاثنين، عن نتيجة جائزة "التسامح والحوار الديني" التي تنظمها الجامعة باسم "فضيلة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي" رحمه الله، والممولة من رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس.

وقال عزيز، إن الجائزة أطلقتها الجامعة للتعبير عن التقارب و التسامح ببن الأديان، وترسيخ ونشر كل ما يدعو للحوار الديني، وتقدر قيمة جائزه المسابقة 100 ألف جنيه مصري.

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت كلا من الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الأنبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الاداب، الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، الدكتور نبيل سعد الأستاذ المتفرغ بكلية التربية.