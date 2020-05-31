الداخلية: تعقيم وحدات المرور والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل ضد كورونا

عقمت وزارة الداخلية، مقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور استعدادا لبدء العمل بها اعتبارا من غد الاثنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء ما تقرر من استئناف العمل بكل وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية"، بالإضافة إلى استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور، على مستوى الجمهورية اعتبارا من غد الاثنين.

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية كل إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لتلك المقار حرصا على سلامة المترددين عليها.

وشددت على ارتداء الكمامة كشرط أساسى للتردد على كل المنشآت الشرطية، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترزاية والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء التردد عليها، حرصا على سلامة المواطنين وسلامة العاملين بها.