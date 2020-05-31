وفاة الحالة الثالثة من العاملين بجامعة الفيوم داخل مستشفى العزل

أصدرت جامعة الفيوم بيانًا أعلنت فيه عن وفاة الحالة الثالثة لموظف بالمدينة الجامعية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تلقيه العلاج بقسم العزل بالمستشفى الجامعي.

وتضمن البيان نعي لرئيس الجامعة الدكتور أحمد جابر شديد، من داخل العزل الصحي، حيث قال فيه: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، أتقدم بخالص العزاء في وفاة هيثم جمعة، الموظف بالمدينة الجامعية للبنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان توفي الدكتور محمد مراد الأستاذ بكلية الهندسة أول أمس الجمعة داخل مستشفى العزل، وأعقبه أمس الدكتور سيد سرور رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

فيما تعافى كل من "الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة".