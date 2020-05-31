الهند تعلن طرد مسؤولين في السفارة الباكستانية وتتهمهم بالتجسس

أعلنت السلطات الهندية طرد مسؤولين في السفارة الباكستانية بنيودلهي، ووجهت لهم اتهامات بالتجسس، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وكان قرويون في منطقة مانياري، الواقعة عند الحدود التي تفصل بين الأجزاء التي تسيطر عليها الهند وباكستان من كشمير، قولهم إنهم احتجزوا الحمامة يستخدمها الباكستانيون للتجسس على الهند.

ومنذ عام 1847 تخوض الهند وباكستان خلافا، حيث ترك المستعمر البريطاني لكشمير بعد جلائه عنها حق اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان فاختار الهند؛ ما أشعل حروبا ونزاعات ما تلبث أن تهدأ ثم تعود إلى الاشتعال من جديد بين البلدين.