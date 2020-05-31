 فيديو.. الوزراء: لا بديل سوى الامتحان الفعلي للثانوية العامة مهما تطورت إصابات كورونا - بوابة الشروق
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فيديو.. الوزراء: لا بديل سوى الامتحان الفعلي للثانوية العامة مهما تطورت إصابات كورونا

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 10:58 م | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 10:58 م

سعد: صرفنا 500 مليون جنيه لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. وعلى استعداد لاتخاذ إجراءات أكثر لو تطلب الأمر ذلك

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا بديل للثانوية العامة سوى إجراء الامتحان الفعلي، مهما تطورت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن الأمر ينطبق على سنوات التخرج في الجامعة.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن الحكومة صرفت ما يقرب من 500 مليون جنيه؛ لتأمين امتحانات الثانوية العامة من الناحية الطبية، مؤكدًا أنها طبقت كل ما وصلت إليه دول العالم ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وتابع أن «الحكومة لم تبخل على الثانوية العامة أو غيرها من الامتحانات بأي شيء»، موضحًا أن المبلغ تم صرفه على التأمين، وتوفير الكمامات والمطهرات، وعمليات التعقيم اليومي.

وأكد متحدث الوزراء أن الحكومة على استعداد لاتخاذ إجراءات أكثر لبث مزيد من الاطمئنان، لو تطلب الوضع ذلك، مستطردًا: «اللي خلانا ندفع 500 مليون جنيه يخلينا ندفع أكثر أو نزود لتأمين اللجان».

 


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