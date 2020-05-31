 وفاة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الأنبار - بوابة الشروق
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وفاة أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الأنبار

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 11:11 ص

أعلن مصدر بوزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد في محافظة الأنبار.

وقال المصدر -في تصريح لقناة "السومرية نيوز"- إن رجلا مسنا مصابا بفيروس كورونا "كوفيدـ19" توفي اليوم في قضاء "الخالدية" بمحافظة الأنبار، وأن المتوفي كان يعاني من عجز بالقلب والكلى.

وكانت صحة محافظة "الديوانية " قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة -في بيان لها- إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، بعد أن ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.


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