محافظ شمال سيناء يتفقد مشروعات الحسنة

واصل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جولته الميدانية في مركز الحسنة بوسط سيناء، وشملت الجولة عددا من القرى والتجمعات لتفقد المشروعات والوقوف على القضايا الجماهيرية على الطبيعة.

وزار المحافظ يرافقه سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل تجمع الشياحة، وهو ضمن القرى الأكثر فقرا والمقرر رفع كفاءته عن طريق بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف.

وأكد المحافظ، أنه من المقترح بناء 150 منزلا ودار ضيافة ومسجد داخل التجمع علاوة على رفع كفاءة بئري المياه 7 و 8 لتوفير المياه وتطوير الزراعات القائمة (عنب وزيتون) واستحداث زراعات جديدة في المنطقة مثل التفاح والكمثري بجانب إنشاء صوب زراعية وهرابات لتخزين مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها في الري والزراعة والشرب والاستخدامات المنزلية.

وأوضح أنه سيتم عمل دورات تثقيفية للمزارعين على أساليب الزراعة الحديثة، ورصف الطرق بطول 3 كيلومترات داخل التجمع لخدمة أهالي التجمع والقرى والتجمعات المجاورة وكذا رفع كفاءة أعمدة الإنارة ودعم التجمع بمحول كهرباء بطاقة 200 وات.

وشملت الجولة معاينة الموقع المقترح لإنشاء سد في منطقة الطيبة بقرية التمد لحجز حوالي 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها في الري والزراعة والاستخدامات الأخرى.

وزار المحافظ تجمع أم غريقدة التابع لقرية التمد لدراسة إنشاء تجمع زراعي واعد على مساحة 400 فدان تخدمها 8 آبار للمياه لخدمة أهالي المنطقة.

كما زار محطة مياه التمد الجديدة، وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء منها وتشغيلها (بطاقة 100 متر مكعب من المياه يوميا) لتعمل إلى جانب المحطة الموجودة في خدمة التجمعات التابعة لقريتي التمد والنقب.

وأشار المحافظ إلى زيارة المناطق التي تأثرت بالسيول في منطقتي الريد والنقب على الطريق الدولي بوسط سيناء، وتفقد الأعمال الجارية، ومن بينها محطة مياه الريد التي تم الانتهاء منها مؤخرا وتسليمها إلى شركة المياه وفي مرحلة التجارب لمدة 3 شهور، والتي يتم تشغيلها من خلال 3 بدائل (الكهرباء والديزل والطاقة الشمسية) لضمان عدم تعطيلها، وهي بطاقة 200 مترا مكعب في اليوم لخدمة أهالي الريد وبئر جريد .

يذكر أن محافظ شمال سيناء افتتح أمس موسم حصاد القمح والشعير في مركز الحسنة بوسط سيناء، والتقى بعدد من المواطنين والمشايخ والعواقل لبحث مطالبهم في مختلف القطاعات والوقوف على مشاكلهم على الطبيعة، وأعطى تعليماته للقيادات التنفيذية بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.