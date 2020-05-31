 الزمالك يلجأ لمحام إيطالي في قضية نادي القرن - بوابة الشروق
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الزمالك يلجأ لمحام إيطالي في قضية نادي القرن

الشروق
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 4:50 م | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 4:53 م

أعلن حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تولي محامي إيطالي، ملف دعوى الأبيض لدى المحكمة الرياضية الدولية، بشأن النزاع على لقب "نادي القرن" الإفريقي، والذي توج به النادي الأهلي قبل 20 عامًا.

وقال أنور، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت اف ام ": "نجمع الملفات واللوائح بالاتحادات الأوروبية والآسيوية لتقديمها، ونرتب أوراقنا بملف كامل يضمن حقوق نادي الزمالك".

وأضاف: "القرار في صالحنا من عدمه، هذا شرف لنا ونشعر أنه من حقنا أن يكون الزمالك هو نادي القرن الإفريقي عن القرن الماضي".

واختتم: "لدينا محام إيطالي نعتمد عليه في القضايا الدولية وبالتأكيد سيتولى هو ملف قضية نادي القرن".


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