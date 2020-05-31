 تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين - بوابة الشروق
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تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 31 مايو 2020 - 1:45 م | آخر تحديث : الأحد 31 مايو 2020 - 1:45 م

جددت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو المقبل، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد.

واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وصدر القرار بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

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