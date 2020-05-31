قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الأزمات كافة، وخصوصًا الأزمات الصحية، لا تُدار إلا بالمشاركة المجتمعية، معقبًا: «منذ بداية الإعلان عن وباء كورونا كانت مصر أول من اتخذت إجراءات عظيمة لمواجهة الفيروس».

وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أنه يجب على كل مواطن أن يتحمل ما عليه من أعباء، مناشدًا بضرورة الابتعاد عن المستشفيات والتزام المنزل حال كانت الحالة بسيطة، على أن توفر وزارة الصحة البروتوكول العلاجي اللازم للحالة.

وذكر أن الدولة أدارت الأزمة بمهنية واحترافية عالية على المستويات كافة، موضحًا أن مصر منذ بداية ظهور أول إصابة بـ «كوفيد- 19» وحتى الآن، سجلت 24 ألف حالة، في حين تسجل دول أخرى نفس العدد خلال يوم واحد فقط.

وأشاد بتكاتف الأجهزة والحكومة والوزارات كافة، في اتخاذ الإجراءات المنوط بها لمواجهة الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن هناك 20 مستشفى عزل صحي على أعلى مستوى.