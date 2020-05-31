فنزويلا ترفع سعر الوقود اعتبارا من 1 يونيو المقبل

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، رفع أسعار الوقود، الذي كان حتى الآن شبه مجاني، اعتبارا من 1 يونيو.

وقال مادورو -طبقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن "السعر الدولي الذي حددناه هو 50 سنتا لكل لتر من البنزين"، لافتا إلى أنه بإمكان 200 محطة وقود أن تبيعه بهذا السعر، واضعا بذلك حدا لاحتكار الدولة لبيع المحروقات في البلاد، كما أن مقاولين من القطاع الخاص سيسمح لهم باستيراد البنزين.

وأضاف "أن إنشاء نظام إعانات (دعم) قائم على قاعدة خمسة آلاف بوليفار (0.025 دولار) لكل لتر، يسمح بشراء 120 لترا من البنزين في الشهر للسيارات الخاصة، و60 لترا للدراجات النارية، وسيحصل قطاع النقل العام للركاب والبضائع على إعانة بنسبة 100%".

يشار إلى أن فنزويلا تعاني من نقص في المحروقات، رغم أنها تملك احتياطات هائلة من النفط، وذلك بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها حدة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" ونتائجه الاقتصادية.