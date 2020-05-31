ترامب يعلن تأجيل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر كما سيدعو روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للحضور.

وقال ترامب للصحفيين المسافرين معه جوا من فلوريدا إلى واشنطن إن مجموعة السبع الكبار، التي كان من المقرر أن تعقد في أواخر يونيو في كامب ديفيد، هي "مجموعة من الدول عفا عليها الزمن للغاية" ولا تمثل "ما يجري في العالم بشكل صحيح".

ويشارك في الاجتماع عادة قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة. وكان قد تم استبعاد روسيا من مجموعة ما يسمى أنذاك "مجموعة الثمان" قبل خمس سنوات كعقاب على ضمها منطقة القرم الأوكرانية المجاورة.

وقالت أليسا فرح، متحدثة باسم البيت الأبيض، إن قمة مجموعة السبع ستجمع الحلفاء التقليديين لبحث التعامل مع مستقبل الصين.

وكان ترامب قد أعلن أنه يريد أن تعقد القمة بحضور المشاركين في يونيو رغم جائحة فيروس كورونا.

واندفع قادة العالم للرد إذا كانوا يعتزمون الحضور، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم السبت إنها رفضت دعوة ترامب لحضور قمة مجموعة السبع المخطط لها في يونيو بسبب الوباء.

وقال المتحدث باسم ميركل: "تشكر المستشارة الرئيس ترامب على دعوتها لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن في أواخر يونيو. وبحلول اليوم، وبالنظر إلى الوضع الوبائي الشامل، لا يمكنها أن تعد بمشاركتها الشخصية".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهما مستعدان للمشاركة شخصيا في الاجتماع .

وعقد قادة مجموعة السبع، الديمقراطيات الصناعية الرائدة، اجتماعات بالفيديو حول فيروس كورونا في الأشهر الماضية. كما نظم الوزراء مؤتمرات مماثلة.