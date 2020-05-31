عودة أطفال من مخيم للاجئين في سوريا إلى فنلندا

قالت السلطات الفنلندية اليوم الأحد، إن مجموعة من رعاياها، ومن بينهم العديد من الأطفال الصغار، الذين عاشوا في مخيم للاجئين في سوريا، قد عادوا إلى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية إن أفراد ثلاث أسر فروا من مخيم الهول للاجئين، القريب من الحدود العراقية في الربيع، ووصلوا من تركيا اليوم الأحد.

ورفض بيكا شيميكا المسؤول البارز بالوزارة تقديم تفاصيل بشأن عدد الفنلنديين الذين عادوا للبلاد، انتظارا إلى عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتحدثت وزارة الداخلية التركية عن 12 "مقاتلا إرهابيا أجنبيا" دون الخوض في تفاصيل.

وقالت الخارجية الفنلندية إنها عرضت المساعدة على الأطفال الفنلنديين وأولياء أمورهم بما يتماشى واتفاق الخدمات القنصلية، مضيفة أنه صدرت لهم وثائق سفر بالسفارة الفنلندية في أنقرة، وتم ترتيب إجراءات عودتهم للبلاد بالتعاون مع السلطات التركية.

وكان يحتجز حوالي 30 طفلا وحوالي 10 أمهات فنلنديين في مخيم الهول للاجئين الذي يسيطر عليه الأكراد منذ انهيار تنظيم "داعش" في فبراير عام 2019.

ووفقا لوسائل إعلام فنلندية، يشتبه في أن العديد من السيدات لهن صلات بالمنظمة الإرهابية.