الكويت: حظر تشغيل العمالة بالمناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة لنهاية أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أنها ستبدأ اعتبارا من غد الاثنين، في تطبيق حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة، ابتداء من الساعة 11 صباحا، وحتى 4 عصرا يوميا، حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى -في بيان صحفي اليوم الأحد- إن فرق التفتيش في الهيئة، ستتابع تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر؛ حيث ستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل، لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا، لافتا إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة، يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية.

وشدد الموسى على أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات، يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل، مؤكدا الحرص على عدم تعريض المشروعات التي يتم تنفيذها لأي أضرار، وكذلك عدم الإصرار بصحة العمال، بما يتوافق مع الصالح العام والتزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.