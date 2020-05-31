مستقبل وطن أسيوط يشكل لجنة قانونية لمواجهة انتشار الصفحات الوهمية على مواقع التواصل

قال المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قرر تشكيل لجنة قانونية من أمانة الحزب برئاسة الأستاذ محمود نفادي، أمين التنظيم وعضوية الدكتور ناصر عثمان أمين أمانة الشئون القانونية وآخرين من أمناء وأعضاء الحزب، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين بنطاق المحافظة من ظهور الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ما يتسبب في انتشار الفتن.

وأوضح أمين الحزب أن اللجنة تستقبل على مدار الساعة أية شكاوى من المواطنين المتضررين وإعطائهم الاستشارة القانونية والتواصل مع المسئولين لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد من يثبت أنه وراء هذه الصفحات وذلك في إطار دور الحزب الخدمي للمواطنين.

وطالب أمين الحزب بالمحافظة من أهالي أسيوط التعاون مع الحزب لمواجهة أصحاب الصفحات الوهمية ممن يروجون الشائعات والفتن بين أهالي المحافظة.