اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بنسبة نجاح 96.7%، مقدمًا التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.

وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزراة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية هذا العام 8078 طالبًا وطالبة، حضر منهم 7938 طالبًا نجح منهم 7670 ناجحًا، منهم 4834 طالبًا و2845 طالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن أوائل الشهاد ة الإعدادية هذا العام هم كل من الطلاب:

"أمل حسن أحمد بسام السيد بمجموع 279.5 درجة، وكلاً من الأول مكرر مصطفى حامد حامد شحاتة، منة الله شفيق محمد، إسراء صلاح فهمي عباس، شهد علي أبو اليزيد علي، محمد جمال محمد أبو طرطوش، والسابع محمد جمال خلف حجازي".

كما جاء في المركز السابع مكرر كلا من: "مريم السيد شفيق، ومنة الله محمد عز الدين عبد العزيز، وإياد أحمد محمد صبري، وهتانيا أحمد حسن محمود، إيمان عربي المتولي بيومي، عزالدين أشرف حكيم محمد، أسماء مصطفى إبراهيم عبد المعطي، أسماء السعيد فتحية السعيد عبدالله، نور حفظي عبد المجيد محمد، أحمد عماد أحمد عبد الفتاح، ورضوى أحمد صالح حسين".