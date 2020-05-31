مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 3 من الحشد الشعبي جنوب تكريت

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأحد، بمقتل أحد عناصر الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنته عناصر تنظيم داعش جنوب تكريت (170كيلومترا شمالي بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من شرطة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب.أ) إن "عناصر تنظيم داعش هاجموا اليوم نقطة مراقبة تابعة للواء 41 حشد شعبي في منطقة تل الذهب بناحية يثرب جنوب شرقي قضاء بلد (90كيلومترا جنوب تكريت) ما أسفر عن مقتل عنصر من الحشد الشعبي وجرح اثنين آخرين فيما تمكن المهاجمون من الفرار إلى المناطق المكتظة بالبساتين".

وفي مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد) نفذت قوات عراقية مشتركة عملية أمنية تمكنت خلالها من اعتقال 17 من عناصر تنظيم داعش بينهم قياديان.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي في تصريح صحفي إنه "بناء على معلومات ومتابعة مستمرة لجميع المطلوبين نفذت القوات المشتركة من فوج مغاوير واستخبارات قيادتنا وقوة من لواء 30 حشد شعبي ضمن مدينة الموصل عملية أمنية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي أسفرت عن إلقاء القبض على 17 داعشيا بينهم قياديان".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، فيما يتخذ عناصر التنظيم المتطرف من الأحراش والبساتين جنوب محافظة صلاح الدين قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات الامنية العراقية والمدنيين ايضا.