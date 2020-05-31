عرضت وزيرة الصحة د.هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم بوزارة الإعلام، إحصائية أوضحت أن العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد قد بدأ في الأسبوع الثالث من شهر مايو، وتم توسيع استخدامه على حساب إحالة الحالات الجديدة لنزل الشباب بالدرجة الأولى، والإحالة لمستشفيات العزل بالدرجة الثانية.

ففي الأسبوع من 17 إلى 23 مايو كانت نسبة الاعتماد على المستشفيات 46% مقابل إقامة 43% من الحالات بنزل الشباب، و11% فقط بالعزل المنزلي.

أما في الأسبوع الرابع من 24 إلى 30 مايو فأصبحت نسبة الاعتماد على المستشفيات 44% مقابل 14% فقط يقيمون بالنزل، وتوسع العزل المنزلي ليشمل 42% من الحالات.

وقالت الوزيرة إن الفترة المقبلة لن يكون هناك عزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب والفنادق، ولكن سيتم اتباع العزل منزلي فقط للحالات البسيطة.

وأضافت أن العزل المنزلي لا يعني تخفيف مدة الحجر الصحى، ولكن يتم تقييم مدة العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب، ثم مع الاستقرار للحالات يتم عزلها منزليا لاستكمال باقي الفترة يوما في المنزل.