شركة إيطالية تقدم قهوتها مجاناً بمناسبة انتهاء الاغلاق في البلاد

في لفتة صغيرة ورمزية بمناسبة انتهاء اجراءات الاغلاق في إيطاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا، قررت شركة إيلي الإيطالية صاحبة سلسلة مقاهي إيلي تقديم قهوتها مجانا يوم 3 يونيو.

وأعلن الخطوة ماسيميليانو بوجلياني، الرئيس التنفيذي لشركة إيلي، موضحا أنه سيتم تقديم قهوة إيلي في جميع نقاط إيلي والبارات الشريكة في إيطاليا، مع اتباع القواعد الصحية، مثل قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الطبي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وأضاف بوجلياني: "إننا جميعًا نركز على انتهاء الاغلاق، ولكن المشكلة ليست إعادة فتح البلاد فحسب، بل التغلب على عدم الثقة والخوف، وعلى أمل أن يعود الناس إلى البارات التي يفضلونها، فكرنا في هذه اللفتة الصغيرة".

وأوضح بوجلياني أن فكرة تقديم القهوة لجميع الإيطاليين بمناسبة إعادة افتتاح البلاد في 3 يونيو المقبل بمثابة حافز لتهدئة المخاوف، وأيضًا لتقديم المساعدة للعملاء، مشيرا إلى أنها بمثابة رسالة تضامن مع إيطاليا والإيطاليين، وكذلك مع جميع الأنشطة التجارية التي تم إغلاقها لأكثر من شهرين.

وتبيع شركة إيلي التي تأسست عام 1933 في مدينة تريستي 8 ملايين فنجان قهوة في أكثر من 140 دولة حول العالم.