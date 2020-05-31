رئيسة بوليفيا تقيل وزيرا بسبب تصريحات «عنصرية»

أقالت الرئيسة البوليفية بالوكالة، جانين أنييز، وزير استغلال المناجم فرناندو فاسكيز، بعد تصريحاته التي وصفت بالعنصرية ضد حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الذي ينتمي للسكان الأصليين.

وكتبت الرئيسة اليمينية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بصفتي رئيسة قررت إقالة الوزير فاسكيز بسبب تصريحاته العنصرية.. في هذه الحكومة لا أقبل فسادا ولا تمييزا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن "بوليفيا عائلة، كلنا متساوون في داخلها"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان فاسكيز الذي تولى مناصب عديدة في عهد موراليس، نفى أي علاقة له بحزب الرئيس السابق "الحركة باتجاه الاشتراكية" لأن موراليس "يتسم بصفات خاصة محددة تتعلق بهويته"، على حد قوله.

وأوضح بشكل يدل على عنصريته: "عيناي خضراوان وشعري أشعث وأنا أبيض، صفاتي هذه تجعلني غير متجانس مع بقية الأشخاص في الحركة باتجاه الاشتراكية".

وأدلى فاسكيز بتصريحاته العنصرية هذه لإذاعة "فيديس" المحلية في بوتوسي بمنطقة المناجم التي ينتمي معظم سكانها لآتنية الكويشوا ويتحدر منها.

وأثارت تصريحاته استياء ممثلي الحزب في البرلمان حيث يشكلون أغلبية. وقد طالبوا الرئيسة أنييز في بيان "بطرده فورا" لأن "مضمون تصريحاته عنصري وتمييزي".

من جهته، كتب الرئيس السابق إيفو موراليس، اللاجئ في الأرجنتين حاليا منذ استقالته في نوفمبر بعد حوالي 14 عاما في السلطة: "العنصرية جريمة يجب أن نكافحها كمجتمع".