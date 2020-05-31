السيطرة على حريق بمطعم شهير بالمحلة الكبرى

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بميدان الشون التابع لدائرة ثان المحلة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بنشوب حريق في مدخنة أحد المطاعم في منطقة الشون.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم إخماد ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة ،دون وقوع أي إصابات ،ومن خلال التحقيق تبين أن سبب الحادث حدوث ماس كهربائي.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.