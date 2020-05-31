لبنان يعيد فتح النوادي الرياضية بعد أسبوع

أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان باتخاذ المعايير الوقائية لإعادة فتح النوادي الرياضية في البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، وممثلين عن مختلف النوادي والأكاديميات والمنشآت الرياضية في لبنان.

ووفق الوكالة، تم عرض واقع القطاع الرياضي في ظل التعبئة العامة بمواجهة فيروس كورونا.

وطالبت اللجنة بوضع معايير وآلية موحدة لإجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا، لترعى عمل النوادي والأكاديميات والمنشآت الرياضية كافة، وإيداعها اللجنة؛ بهدف مراجعتها وتعميمها على المعنيين للالتزام بها وتدريب العاملين في هذا القطاع على تطبيقها ومراقبة التنفيذ، تمهيدا لإعادة فتحها بعد أسبوع من تاريخه.