قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن أزمة كورونا المستجد دفعت الناس إلى استخدام التكنولوجيا بصورة أكبر عما كان يحدث من قبل، وهو ما ظهر في التعليم عن بعد، وإجراء الاجتماعات، والعمل من المنزل، وغيرها من الأنشطة.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هذا يقترن بضرورة وضع خطة عاجلة للاستمرار في الاستثمار ودعم البنية المعلوماتية، متابعًا: «الأحمال زادت للضعف على التكنولوجيا بعد أزمة (كوفيد- 19)».

وأوضح أن فترات الذروة لاستخدام التكنولوجيا ازدادت إلى 15 ساعة يوميًا، بعدما كانت لا تتجاوز حوالي ست ساعات، معقبًا: «لولا المشروع الذي نُفذ العام الماضي لما استطاعت شبكة تحمل هذه الأحمال».

وذكر أن تطبيق «صحة مصر» تم تنفيذه من قبل وزارة الصحة، لافتًا إلى أن هذا التطبيق سيخفف الأعباء عن الخط الساخن، الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك نحو 8 مليون منزل مشترك في خدمات الإنترنت، إضافة إلى 95 مليون مشترك في خدمات المحمول، نصفهم يمتلكون هواتف ذكية، ذاكرًا أن مصر من أكثر الدول التي تمر بها عدد من الكوابل الدولية التي تنقل خدمات الإنترنت من غرب آسيا إلى أوروبا وأمريكا.

وعن جهود وزارة الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة، لفت «طلعت» إلى أن الوزارة انتهت من إعداد كل التطبيقات التخصصية المتعلقة بأنشطة الوزارات كافة، منوهًا بأنه يتم العمل حاليًا على إعداد البرامج المشتركة بين الوزارات وبعضها البعض، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية.

وفيما يتعلق بمدى نجاح الخدمات التكنولوجية المقدمة للطلاب من أجل التعليم وإجراء الامتحانات، نوه بأن الخدمات نجحت بشكل مرضي جدًا، خلال المرحلة الأولى والثانية للثانوية، من خلال توفير البنية المعلوماتية، مؤكدًا على دعم وزارة التربية التعليم والتنسيق الكامل بين الوزارتين.



