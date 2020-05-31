رئيس جامعة طنطا يوجه بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بين العاملين

ترأس الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، اجتماع مجلس جامعة طنطا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه تم رفع كفاءة الإنترنت ومضاعفة قدرة الجامعة إلى 400%، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكتروني المتاحة للاستمرار في العملية التعليمية، وأيضا تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضح أنه تم توجيه أمين عام الجامعة، بالتنبيه على كل الموظفين بالكليات والقطاعات المختلفة بالالتزام في مكاتبهم وتجنب الحوارات فيما بينهم، على أن يكون التعامل عن طريق الإنترنت، مشددا على الجميع بالالتزام بجميع الأجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه الشكر لكل المشاركين في إعداد وتنظيم المؤتمر الافتراضي الدولي لمجابهة كورونا، والذي عقد على مدار يومي 27 و28 مايو الحالي، مثمنًا جهودهم في إنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق، والذي نال استحسان الجميع داخل مصر وخارجها.